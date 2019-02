Lorànt Deutsch met tout le monde d'accord

publié le 05/11/2018 à 18:25

Aujourd'hui, lundi 5 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête exceptionnelle qui après l’histoire de France, publie « Romanesque » sur la folle aventure de la langue française.

…Lorant Deutsch

Une Grosse Tête qui sait aussi nous éclabousser grâce à sa langue Française.

…Isabelle Mergault

Une Grosse Tête à qui beaucoup d’hommes aimeraient faire des propositions juxtaposées.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête persuadée que le verbe « comprendre » ne se conjugue qu’à la forme négative.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête pour qui les mots : football, corner ou penalty ne viennent pas de l’anglais mais du Parc des Princes.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui peut facilement passer de l’étymologie à l’éthylotest.

… Jean-Jacques Peroni



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !