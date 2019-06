publié le 07/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 7 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui fera du foot féminin quand Chanel fera les maillots : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui préfère courir derrière un scoop que derrière un ballon : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête chez qui ce n’est pas du sexisme de ne pas regarder le foot féminin puisqu’il ne regarde pas non plus le foot masculin : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui dans un souci d’équité espère que les joueuses de l’équipe de France échangeront leur maillot à la fin des matchs : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a inventé le foot féminin : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui peut commenter le foot féminin pour toutes les chaines du monde en même temps : Eric Laugérias.

