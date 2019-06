publié le 11/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 11 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui sera ce soir sur France 2 dans la pièce de théâtre « Un Grand Cri D’Amour » : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête pour qui des rires d’amour résonneront au théâtre de la Porte Saint Martin à la rentrée : Muriel Robin.

Une Grosse Tête de qui on pourra dire : « C’est quoi cette Mamie ?!! » sans se faire engueuler à partir du 7 Août : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui va devoir arbitrer entre Chantal Ladesou et Muriel Robin : Pierre Palmade.



Une Grosse Tête qui vient nous voir trop rarement mais c’est qu’il doit préparer son Festival de Ramatuelle : Michel Boujenah.



Une Grosse Tête qui n’avait jamais vu autant de tauliers de l’Humour au m² : Stéphane Plaza.

