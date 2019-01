Dechavanne VS Le Marchand : la guerre des agriculteurs

publié le 18/01/2019 à 18:25

Aujourd'hui, vendredi 18 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Les Grosses Têtes du vendredi 18 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

Une Grosse Tête qui fait son retour à la télévision lundi dans Bienvenue chez Nous « Spécial Ferme »… à se demander s’il ne se prend pas pour Karine Le Marchand : Christophe Dechavanne

Une Grosse Tête qui est la seule à pouvoir dire « La Ferme » à Christophe Dechavanne : Karine Le Marchand

Une Grosse Tête qui joue son nouveau spectacle « Amoureux » au théâtre de Dix Heures, dix heures et demi : Titoff



Une Grosse Tête plus efficace que n’importe quel tour operateur pour vous faire faire le tour du monde : Eric Laugérias



Une Grosse Tête qui dans la mythologie contrairement aux Danaïdes qui n’essaieraient pas de remplir un tonneau qui se vide mais de vider un tonneau qui se remplit : Jean-Jacques Peroni



Une Grosse tête qui sent très bon même quand il lâche des perles : Steevy Boulay





Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !