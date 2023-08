VIDÉO - Les Grosses Têtes : Sébastien Thoen a vu Gérard Jugnot en vacances !

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 29 août 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qu’on peut aussi appeler Constance Meyer aujourd’hui puisqu’elle est de retour ce 29 août sur France 3 pour une 8ème saison de La Stagiaire : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui préfère entendre du Wagner à l’Opéra qu’en Ukraine : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui fait son retour dans le Grand Studio avant de faire son retour au théâtre et au Stade de France pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby : François Berléand.

Une Grosse Tête dont le chat se balade toujours à poil : Philippe Geluck. Une Grosse Tête qui a ouvert un refuge pour Marlène Schiappa au Mans : Steevy Boulay. Et enfin, une Grosse Tête qui, pour emmerder le Gouvernement, a passé ses vacances à Bahia : Sébastien Thoen.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.