HOMMAGE - Hélène Carrère d'Encausse était "l'élégance et l'érudition" selon Bachelot

L'historienne et académicienne Hélène Carrère d'Encausse est décédée samedi 5 août à Paris. Secrétaire perpétuelle de l'Académie française depuis 1999, elle a également été députée européenne entre 1994 et 1999. Depuis l'annonce de sa disparition, les réactions se succèdent pour lui rendre hommage.

"Quand je pense à elle, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit : élégance et érudition", réagit Roselyne Bachelot ce dimanche sur RTL. L'ancienne ministre de la Culture se souvient d'une femme élégante, aussi bien physiquement, moralement qu'intellectuellement. "Elle ne manquait pas d'humour ! Et cette formidable érudition qui était sa marque de fabrique", ajoute-t-elle.

Roselyne Bachelot se rappelle également de la façon dont s'exprimait l'historienne, qui soulignait son amour de la langue française, pourtant pas sa langue maternelle.

