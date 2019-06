publié le 25/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 25 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui est meilleur joueur en émission qu’au scrabble: Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui vu la canicule a dû garer sa voiture à l’ombre: Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête en chaleur par tous les temps: Gaëlle Tchakaloff.

Une Grosse Tête marseillaise dont le plan anti-canicule est la sieste et l’hydratation au Pastis: Titoff.

Une Grosse Tête qui par ce temps de canicule, ne regrette pas de ne plus être serré pour chanter les sardines: Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête chez qui on envoie carrément des avions à hélices pour faire office de ventilateur: Bernard Mabille.



