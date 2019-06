publié le 24/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 24 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui va être une super mamie dans toutes les salles climatisées à partir du 7 août : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête à la voix tellement sensuelle qu'elle ne fait pas monter que les audiences : Marcela Iacub.



Une Grosse Tête qui courrait après un ballon sur un terrain et maintenant après une bonne réponse sur RTL : Pierre Bouby.

Une Grosse Tête professeur dont l'absurde est la matière principale : François Rollin.

Une Grosse Tête qui entre deux émissions de télé-réalité vient prouver ici son niveau de culture générale : Christophe Beaugrand.

Une Grosse Tête d'une franchise redoutable, même si il raconte beaucoup d'histoires : Jean-Marie Bigard.



