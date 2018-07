publié le 28/11/2016 à 12:50

Une vidéo dans laquelle tout le monde reste immobile, le Mannequin Challenge est le nouveau phénomène à la mode sur les réseaux sociaux. Et c'est au tour des Miss d'en dévoiler leur version ! Le marathon Miss France a débuté pour les 30 prétendantes qui se sont envolées pour la Réunion, accompagnées de Sylvie Tellier, présidente de la société Miss France, et Iris Mittenaere, Miss France 2016. C'est la dernière ligne droite pour les prétendantes au titre avant la grande soirée d'élection, le 17 décembre prochain. Au programme de cette semaine, tournage des portraits, répétitions, séances photos... et Mannequin Challenge !



Les 30 Miss Régionales, en maillot de bain et au bord de la piscine, visiblement en plein tournage, se sont prêtées au jeu de ce phénomène de vidéos immobiles. L'occasion de dévoiler au passage l'envers du décors, puisque autour des Miss, on aperçoit le personnel d'encadrement, les caméras ou les maquilleurs. Et c'est Sylvie Tellier, en bonne présidente de la société Miss France, qui dirige le Mannequin Challenge, porte-voix à la main, qu'elle a elle-même partagé la vidéo sur son compte Instagram.