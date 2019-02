VIDÉO - Le chat de garde d'Arielle Dombasle

publié le 07/02/2019 à 18:22

Aujourd'hui,jeudi 7 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête chanteuse, actrice, réalisatrice… mais surtout égérie du Grand Studio : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête fan de Charden et Stone, Pascal Blaise et Bourré Dugrain : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui engueule ses voisins quand ils ne mettent pas la musique assez fort : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui hier, n’a pas été invité mystère très longtemps : Titoff.



Une Grosse Tête filleul de Claude François et qui va trouver toutes les bonnes réponses… "comme d’habituuuude" : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui vient d’entamer une tournée des chapiteaux, parce qu’il cherche un nouveau slip : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du jeudi 7 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !