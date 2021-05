La chronique de Laurent Gerra du jeudi 20 mai

publié le 20/05/2021 à 11:39

C’est bien le 29 mai, avec le groupe Indochine, que se tiendra le concert-test à Bercy. Objectif : préparer une reprise pérenne des concerts debout pour la rentrée.

Mais Patrick Bruel ne semble pas d'accord avec le choix d'Indochine comme artiste : "Non mais attends, J’peux l’faire, moi, le concert test ! J’peux t’le faire, moi, Indochine. Tu me colles un rat sur l’épaule, des docks et un pantacourt noir et j’te l’fais. En plus, j’connais les paroles, c’est une de mes copines masseuses qui me les a apprises."

Dave aussi voulait donner son avis : "Eguzeptzionnel le conzert test. Mais puisqu’il faut être vaczinné, ils auraient dû prendre Dave et tous ses zamis, les vieux zanteurs : Marcel Amont, Hervé Villard et Marie-Paule Belle. Eguzepzionnelle Marie-Paule Belle qui n’aime pas l’Edam mais qui aime les dames".

L’idée est de voir avec une population pas forcément vaccinée si un tel concert entraine des contaminations ou pas : "Comme za, y aura plus de morts après un conzert d’Indochine qu’après la guerre d’Indochine… Alors à Nicolas Sirkis, je lui souhaite une bonne fin de carrière !"