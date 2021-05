La chronique de Laurent Gerra du lundi 24 mai 2021

publié le 24/05/2021 à 10:18

Comme chaque année, au printemps, de nouveaux mots et expressions ont fait leur apparition dans les prestigieux dictionnaires Larousse et Le Robert. "Je peux peut-être me tromper, mais je crois que la langue française est la plus belle qu'il soit, c'est bien normal qu'elle évolue même si mes petites chansons ne lui rendent pas toutes hommage", confie ainsi Georges Brassens au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie.

De son côté, Emmanuel Macron a suggéré aux Français de passer un été "apprenant". Un bon conseil selon Stéphane Bern, qui vient de sortir un cahier de vacances Secrets d'histoire. "Je vous propose de réviser l'histoire avec une série de quiz. Vous voulez essayer ? Quel célèbre peintre de la Renaissance a peint la Joconde ? Léonard de Vinci ou Léonard de Vincennes ? Une autre question : quel était le surnom de Louis VI, Louis VI le Gros ou Loulou la fourchette ?"

Selon tous les experts, l'épidémie en cours pourrait créer une crise sociale. "Bah pour une fois, bon bin nous autres de la CGT on est d'accord avec les experts, comme quoi que c'est une véritable catastrophe qui nous attend. Même si nous ce qu'on dit à la CGT, c'est que les experts il y a un truc qu'ils oublient d'additionner dans leurs additions", commente Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.