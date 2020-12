VIDÉO - Kevin Spacey fait son retour à Noël dans le costume de Frank Underwood

publié le 25/12/2020 à 15:48

C'est une tradition de Kevin Spacey. Pour Noël, l'acteur publie une vidéo sur sa chaîne YouTube où il rejoue Frank Underwood, le héros de la série House of Cards diffusée sur Netflix. L'acteur, persona non grata à Hollywood depuis des accusations d'agressions sexuelles, sort ainsi de son silence et s'adresse aux personnes qui le suivent.

Kevin Spacey publie ce genre de contenus depuis 2018, comme le rappelle le média américain Yahoo ! Pour cette année, sa vidéo s'intitule 1-800 XMAS. L'acteur démarre son petit show dans le rôle de Frank Underwood avant de prendre la caméra dans les mains et d'expliquer : "Si vous êtes dans un endroit que vous ne pouvez plus supporter, si vous souffrez, si vous avez besoin d’aide, si vous vous sentez coupable ou honteux, si vous vous débattez avec votre identité, si votre dos est contre le mur, ou si vous sentez qu’il n’y a pas de chemin pour vous, quelle que soit votre situation, je vous promets qu’il y a un chemin", explique l'acteur.

Kevin Spacey est l'objet d'accusations de la part der Anthony Rapp, 49 ans, de Star Trek : Discovery et un homme nommé C.D. Les deux hommes l'accusent de lui avoir fait des avances sexuelles alors qu'ils étaient mineurs.