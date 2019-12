Noël : nouvelle vidéo de Kevin Spacey jouant Frank Underwood

publié le 25/12/2019 à 14:30

Rebelote cette année, Kevin Spacey a de nouveau publié une vidéo sur YouTube où il fait revivre Frank Underwood de la série House of Cards, mardi 24 décembre.

Cette année, l'acteur revient au coin du feu avec une vidéo intitulée KTWK pour "Kill them with kindness" ("Tuez-les avec gentillesse"). Une vidéo étrange où il fait ses vœux : "Vous ne pensiez quand même pas que j'allais manquer l'opportunité de vous souhaiter un joyeux Noël ?" L'acteur, ou plutôt Frank Underwood, annonce avoir fait des changements dans sa vie, "et je voudrais vous inviter à faire de même. 2020 approche et je souhaite tourner mon vote vers plus de bien dans ce monde."

2020 rime aux États-Unis avec élections présidentielles et auxquelles Kevin Spacey fait sans doute indirectement référence. "La prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez faire le choix d'attaquer, mais vous pouvez aussi vous faire un feu et faire quelque chose d'inattendu. Vous pouvez... tuer cette personne avec gentillesse."

> KTWK

Les accusations d'agressions sexuelles dévoilées en 2017 ont entraîné la mort de son personnage de Frank Underwood, comme l'indique l'article du HuffingtonPost. Le 24 décembre 2018, il y a un an, Kevin Spacey publiait une première vidéo sur sa chaîne YouTube, également dans la peau du personnage d’House of Cards et intitulée "Let me be Frank" ("Laissez-moi être Frank"). "Je sais ce que vous voulez, vous voulez que je revienne", faisant sans doute des sous-entendus aux affaires d'agressions sexuelles qui l'ont rendu persona non grata à Hollywood.