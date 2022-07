VIDÉO - Kendji Girac : ses premiers pas de comédien dévoilés dans une bande-annonce

Kendji Girac ajoute une corde à son arc. Le chanteur révélé par The Voice en 2014 a fait ses premiers pas de comédien dans Champion, un téléfilm qui aborde le thème de l'illettrisme et qui sera bientôt diffusé sur TF1. Il en a d'ailleurs partagé les premières images sur son compte Instagram mardi 12 juillet, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Dans cette fiction tournée aux alentours de Marseille en début d'année, Kendji Girac incarne le personnage principal, Zack, un jeune homme souffrant d'illettrisme. Ce jeune menuisier fan de boxe doit reprendre l'entreprise familiale lorsque son père tombe dans le coma, mais se retrouve confronté à une vérité qu'il cachait jusque-là : il ne sait ni lire ni écrire.

Un sujet évoqué par l'artiste en interview. "Je suis allé à l’école, mais avec ma famille gitane, on partait en voyage dès le mois d’avril. On traversait toute la France pour aller voir les cousins. C’était notre priorité. J’ai fait ça toute ma scolarité. On commençait la rentrée plus tard également. J'étais donc assez en retard par rapport aux autres élèves. Puis j’ai arrêté les études à 14 ans pour travailler avec mon père", avait-il expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs.

Il avait aussi confié avoir eu quelques difficultés lors de son passage à The Voice. "J'avais du mal à lire les paroles des chansons sur les prompteurs qui défilaient trop rapidement. Cela me ralentissait un peu. Je n’étais pas à l’aise avec ça".

Sur les premières images du téléfilm, c'est autre chose qui a attiré l'attention des fans du chanteur : son look. Kendji Girac apparaît en effet avec les cheveux et la barbe moins bien taillés que d'habitude. "Ne m’en parlez pas ! C’est ce qui a été le plus compliqué pour ce tournage : accepter de me laisser pousser la barbe et les cheveux ! Mais pour se mettre dans le personnage de Zack, il fallait faire les choses jusqu’au bout", avait-il confié auprès de Télé-Loisirs.

