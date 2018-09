VIDÉO - Kaaris distribue des billets dans les rues de Paris

publié le 15/09/2018 à 17:47

Opération de communication ou simple acte de bonté ? Sans doute un peu des deux... Le rappeur Kaaris, qui a fait l'actualité judiciaire cet été, tente de revenir sur le devant de la scène médiatique de façon plus positive. Vendredi 14 septembre, l'artiste a distribué des billets à des inconnus dans les rues de Paris.



"Ça fait longtemps que j’ai envie de faire ça", explique Kaaris dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram. "Je vais filmer comme ça au moins, ceux qui voient ça et qui ont les moyens, peut-être qu'on va leur donner des idées". Les images montrent donc le rappeur en pleine distribution de billets à des sans-abri et des passants dans la capitale. En légende du post est notamment écrit : "Grande force à tous nos frères qui souffrent".



Le 1er août dernier, Kaaris était au cœur d'une bagarre générale contre le clan de son rival Booba à Orly. Au tribunal comme en garde à vue, les deux se sont rejeté la faute. Après trois semaines en prison, le procureur a requis jeudi 7 septembre un an avec sursis contre les deux rappeurs ennemis. Le tribunal correctionnel de Créteil rendra son jugement le 9 octobre.