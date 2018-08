Kaaris sort du silence avec un touchant message à sa fille, après sa libération

publié le 24/08/2018 à 21:59

Il ne s'était pas exprimé depuis sa bagarre avec Booba à l'aéroport d'Orly le 1er août dernier. Kaaris est sorti du silence vendredi 24 août en postant une photo de sa fille et lui sur ses réseaux sociaux. "Papa va bien. Je resterai toujours debout pour toi", écrit le rappeur sous une photo où on le voit porter tout sourire sa fille née en 2016.



Dans son message, il remercie tous ceux qui l'ont soutenu, avec un clin d'œil particulier à la ville de Sevran où il a grandi (#270 étant la fin du code postal de la ville), et à la Côte d'Ivoire dont il est originaire, (#225 étant le code régional du pays).

Après leur rixe dans un hall de l'aéroport d'Orly, Kaaris et Booba avaient été placés en détention le 4 août dans les prisons de Fresnes et de Fleury-Merogis. Mais jeudi, la cour d'appel de Paris a ordonné leur remise en liberté et leur placement sous contrôle judiciaire. Leur procès doit avoir lieu en septembre prochain.