VIDÉO - "Harry Potter" : Daniel Radcliffe "très heureux" pour Rupert Grint devenu père

publié le 20/05/2020 à 13:12

Daniel Radcliffe revient sur le devant de la scène. L'acteur britannique, éternel interprète d'Harry Potter, était l'invité, confié depuis chez lui, du talk-show Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Daniel Radcliffe en a profité pour féliciter Rupert Grint, Ron Weasley dans les films Harry Potter, devenu récemment père. Le 8 mai, l'acteur et sa compagne Georgia Groome ont effet annoncé, via un communiqué, la naissance de leur fille. "Je lui ai écrit l'autre jour et je suis très heureux pour lui. C'est très très cool", démarre Daniel Radcliffe. "Ça fait aussi super bizarre pour moi de penser qu'on est tous en âge d'avoir des enfants, mais nous sommes définitivement dans cette période [ de devenir parents ]", poursuit l'acteur.

Selon le média Yahoo !, Rupert Grint et Georgia Groome, connue pour son rôle dans Le Journal intime de Georgia Nicolson (2008) sont ensemble depuis 2011. Ils ont toujours été très discrets sur leur vie privée. Cependant, en 2018, Rupert Grint expliquait au Guardian son désir de paternité : "J'aimerais me poser et avoir bientôt des enfants. Si j'ai un fils est-ce que je l’appellerais Ron ? C'est un joli prénom, mais je ne pense pas. Grint est un nom de famille difficile à porter pour un prénom en une syllabe".