publié le 31/10/2016 à 21:45

Le visage blanc, cerné de noir. C'est le maquillage de Halloween choisi par Iris Mittenaere, Miss France 2016. La jeune femme a décidé de s'inspirer de la Famille Addams, comme elle le raconte sur son compte Twitter. Le compte officiel de Miss France a, quant à lui, publié une courte vidéo d'un peu plus d'une minute où l'on peut découvrir comment réaliser ce look spécial. Même s'il demande une dextérité, cela peut donner de l'inspiration à ceux et celle qui s'y sont pris en retard pour confectionner leur costume.



Iris Mittenaere a été sélectionnée pour participer à l'élection Miss Univers qui aura lieu le 30 janvier prochain aux Philippines. En attendant, en France, les trente candidates pour l'édition 2017 sont déjà connues. Elle se déroulera le 17 décembre prochain. L'actualité est aussi chargée pour Sylvie Tellier, directrice général de la société Miss France, qui participe à l'émission Danse avec les stars.