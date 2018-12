publié le 05/12/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 5 décembre 2018, on signale la retransmission de Dossier tabou : gilets jaunes, la colère des Français oubliés sur M6. Actualité chaude oblige, la chaîne remplace au pied levé son émission Maison à vendre pour une soirée spéciale menée dès 21 heures par Bernard de la Villardière.



Ce documentaire complet sera suivi à partir de 23 heures d'un grand débat en direct co-animé par Martial You, chef du service économie de RTL. Enfin, les couche-tard pourront suivre à 23h45 une enquête fouillée sur ces classes moyennes soumises à la pression fiscale. Le but de cette spéciale : mieux comprendre ce qui s'est passé, et ce qui risque de suivre.

En face, France 2 diffuse de sa fiction historique Mystère à l'Elysée. Le polar, très bien réalisé, se situe en 1895. Celui-ci est porté par Clémentine Célarié, ouvrière très fière de son fils conseiller du président Félix Faure.

La chaîne C8 propose quant à elle une soirée spéciale sur la saga culte de Patrice Leconte : Les Bronzés. Le documentaire est produit par Matthieu Delormeau et retrace de manière brillante, via des archives, extraits et témoignages, le succès des films.