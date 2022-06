VIDÉO - "Et si on se rencontrait" : une prétendante planifie son mariage dès le premier rendez-vous

L'émission "Et si on se rencontrait ?" est diffusée tous les lundis soirs sur M6.

Tous les lundis après Mariés au premier regard, les téléspectateurs de M6 découvrent un nouveau couple dans Et si on se rencontrait ? L'émission réunit des hommes et des femmes qui discutent entre depuis un site de rencontre. Ils pensent se connaître mais ne se sont jamais vus.

Les candidats offrent souvent des scènes totalement inattendues, comme Orlane. La jeune femme rencontre Kevin pour la première fois, après avoir discuté avec lui pendant cinq mois. Dès le premier rendez-vous, Orlane devient très rapidement très tactile. "Je suis super tactile avec lui parce qu'on ne s'est jamais vu. Comme il est en face de moi, je n'ai qu'une envie c'est de le toucher. C'est plus fort que moi".

Le coup de foudre est immédiat pour les deux prétendants. "Tu es belle", lui répète plusieurs fois Kevin. "J'ai des sentiments extrêmement forts, je n'ai jamais connu ça de ma vie", confie Orlane à la caméra. C'est alors que les choses vont s'accélérer et que les deux tourtereaux vont s'embrasser. "Pour moi, c'est l'homme de ma vie, ce sera le père de mes enfants", s'imagine déjà Orlane avant de s'adresser à Kevin : "J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, de fonder ma famille et je pense que c'est avec toi."

Après ces confessions, la jeune femme demande à emprunter le téléphone de son prétendant. "Je me demande tout de suite si elle veut fouiller mes messages", pense Kevin. Elle lui demande alors "d'ouvrir le calendrier dans deux ans et de noter la date de notre mariage."

