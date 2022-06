VIDÉO - Dua Lipa chute lors d'un concert en Italie

Lors de sa tournée The Future Nostalgia Tour, Dua Lipa s'est fait une belle frayeur. Alors qu'elle interprétait son titre Be the one, la chanteuse britannique, toute de rose vêtu, s'est emmêlée les pinceaux et a fait une chute sur scène.

Une des personnes du public a immortalisé la scène, dans laquelle on voit un danseur se précipiter pour la relever. Après quelques secondes, le show a pu reprendre normalement.

Ce n'est pas la première fois qu'un imprévu arrive lors d'un concert de Dua Lipa. En mars dernier, elle avait par exemple fait tomber son micro dans le public et, incapable de le retrouver, avait improvisé une danse pour éviter un blanc dans le concert.

Des mésaventures très bien gérées par la chanteuse, qui ne sont pas sans rappeler l'incident qui était survenu lors d'un concert de Beyoncé à Montréal en 2013. Queen B s'était coincée les cheveux dans un ventilateur géant. Mais il en fallait plus pour l'arrêter : elle avait continué à chanter malgré toute une équipe mobilisée pour la libérer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info