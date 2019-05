publié le 21/05/2019 à 22:33

La bataille juridique sur la poursuite des soins prodigués à Vincent Lambert continue et le débat sur l’euthanasie est plus que jamais d’actualité en France. Chaque année des centaines de Français font le choix de partir en Belgique ou en Suisse afin de mettre fin à leur jour, dans des pays où il est autorisé d'être euthanasié ou d'avoir accès à un suicide assisté.



Pendant un an, les caméras de Dossier Tabou ont suivi certains d'entre eux pour comprendre leur choix. Elles ont aussi sillonné le pays pour découvrir comment la fin de vie est prise en charge dans notre pays.

En France, la loi interdit l'euthanasie , malgré l'avis favorable de 89% des Français sur sa légalisation selon un sondage Ifop pour La Croix, et le suicide assisté. Toutefois, la loi Claeys-Leonetti, datant de février 2016, interdit toute forme “d’acharnement thérapeutique” et a instauré la sédation terminale “profonde et continue”. Autrement dit, la loi permet aux médecins d’endormir le patient pour que celui-ci demeure inconscient jusqu’à sa mort.



Présenté par Bernard de la Villardière, Droit de mourir : un tabou français sera retransmis ce mercredi 22 mai à 21 heures sur M6.