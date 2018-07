publié le 30/10/2017 à 11:51

Comme chaque année, les Français ont dû affirmer leur coup de cœur cathodique. Un sondage BVA pour la presse régionale et Foncia, publié samedi 28 octobre, et réalisé auprès de 1.103 personnes (représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus) dévoile qui sont nos animateurs préférés.



Grande gagnante, puisque plébiscitée à 26 %, l’animatrice de Cash Investigation Elise Lucet. L’animatrice multiplie les révélations et tollés médiatiques. Le dernier en date ? Son enquête sur les conditions de travail chez Free et Lidl.

Le reste du classement s’affirme très masculin. Nagui et Michel Cymes se partagent la seconde place, arrivant ex aequo avec 24 % des voix. Quand Yves Calvi et Yann Barthès complètent le top 5. Il faut attendre la huitième place pour trouver la deuxième femme de cette répartition, à savoir Karine Lemarchand, qui récolte 16 % des suffrages. Elle s’affirme loin devant Léa Salamé et Anne-Elisabeth Lemoine, qui recueillent respectivement 6 % et 4 %.

En bas du classement retrouve l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna, qui se classe à la 23e position avec 3 % des voix. Soit juste devant Arthur, 24e avec 2 % et Marc-Olivier Fogiel avec 1 % des voix à la 25e place.

Le classement complet :

Elise Lucet (26 %)

Nagui, Michel Cymes (24 %)

Yves Calvi (22 %)

Yann Barthès (20 %)

Stéphane Bern (19 %)

Stéphane Plaza (17 %)

Karine le Marchand (16 %)

Jean-Luc Reichmann (15 %)

Nikos Aliagas (11 %)

Bernard de la Villardière (10 %)

Christophe Dechavanne, Denis Brogniart, Laurent Ruquier, Harry Roselmack (8 %)

Patrick Sébastien (7 %)

Michel Drucker, Léa Salamé, Olivier Minne (6 %)

Thierry Ardisson, Julien Courbet (5 %)

Anne-Elisabeth Lemoine (4 %)

Cyril Hanouna (3 %)

Arthur (2 %)

Marc-Olivier Fogiel (1 %)