Christophe Dechavanne répond présent

Aujourd'hui, mardi 30 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui danse comme un dieu, qui enflamme la piste sous le regard impressionné des spectateurs, qui ne reçoit que des 10 de la part du jury… et qui se réveille.

… JeanFi Janssens

Une Grosse Tête passionné de vélo et qui coach JeanFi quand il se met en danseuse.

…Stéphane Plaza

Une Grosse Tête qui, quand elle crie « Vas-y Poupou » ne pense pas à Poulidor mais à Puccini.

… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui était professeur et qui est devenu Général Petypon dans La Dame de Chez Maxim.

…François Rollin



Une Grosse Tête qui n’est pas rassuré depuis qu’il a lu aujourd’hui dans la presse que 100 éléphants étaient tués par jour.

… Bernard Mabille



Et le retour d’une Grosse Tête aux coucougnettes les plus célèbres du paf.

… Christophe Dechavanne

