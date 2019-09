publié le 04/09/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 4 septembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qu’on a vu au cinéma cet été dans « c’est quoi cette Mamie ? » et qui a survécu à la canicule : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête polyglotte, polyphonique et polissonne : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête capable de nous vanter les grandes plages de sable fins du Mans et la splendeur de ses hauts sommets : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui préfère une bonne pièce de théâtre à une bonne série TV : François Rollin.

Une Grosse Tête qui peut découper un corps dans une cuisine et s’en payer une bonne tranche à la radio : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de ramener sa science puisqu’il l’a toujours sur lui : Florian Gazan.

