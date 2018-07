Celine Dion Sends Well Wishes to Pregnant Beyonce | E! Live from the Red Carpet

publié le 27/02/2017 à 14:54

On peut trouver de nombreux points communs à Céline Dion et Beyoncé : toutes les deux sont des stars planétaires dont le talent n'est plus à prouver. Une nouvelle similitude s'apprête à rapprocher les deux célébrités puisqu'elles seront bientôt toutes les deux mamans de... jumeaux. Comme Amal, la compagne de George Clooney.



La diva québécoise a donné naissance à Nelson et Eddy en 2010, et la chanteuse de Crazy In Love a annoncé sa grossesse le 1er février 2017. Pour cette raison, et sur avis de ses médecins, Beyoncé a d'ailleurs dû annuler sa prestation au festival Coachella qui se tiendra du 14 au 16 avril, puis du 21 au 23 avril. Une décision a attristé plusieurs fans de Queen B.



Interrogé par E ! News, Céline Dion n'a pas hésite à offrir quelques conseils à la femme de Jay-Z. Si elle commence par affirmer que c'est "une double bénédiction", la protégée de Jean-Jacques Goldman tempère un peu ses propos : "Cela va être mouvementé à la maison, mais elle (Beyoncé) a la chance d'avoir tous les gens dont elle a besoin pour l'aider à s'en sortir. Mais personne ne peut remplacer une maman et c'est une super maman, j'en suis sûre." Beyoncé et son mari, déjà parents de Blue Ivy, peuvent s'attendre à des mois difficiles.