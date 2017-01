Céline Dion intègre l'aventure de "The Voice"

L'émission musicale difusée sur NBC commence le 27 février aux États-Unis et Céline Dion interviendra en tant que mentor de Gwen Stefani.

28/01/2017

Céline Dion a décidément un agenda bien chargé pour 2017. Après avoir annoncé une grande tournée européenne pour l'été prochain, la diva québécoise rejoint le clan très fermé des mentors de The Voice aux États-Unis. C'est lors d'une interview accordée à NBC ce vendredi 27 janvier que Céline Dion a annoncé être la nouvelle recrue de la saison 12 de l'émission musicale qui débute le 27 février prochain.



La chanteuse viendra distiller ses conseils à Gwen Stefani qui s'est réjouie de cette nouvelle : "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Céline. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête mais c'est génial", a confié la chanteuse de No Doubt sur NBC. Ce à quoi Céline Dion lui a répondu "je connais sa carrière, je sais à quel point elle rayonne tout le temps. Elle est si belle et je suis jalouse".

La chimie a l'air de bien s'opérer entre les deux stars et l'interprète de Pour que tu m'aimes encore arrive en véritable renfort pour l'équipe de Gwen Stefani qui aura face à elle Alicia Keys épaulée par Dj Khaled, Adam Levine par John Legend et Blake Shelton par Luke Bryan.



Visiblement très excitée par sa nouvelle mission, Céline Dion a relayé cette nouvelle sur Twitter : "Je suis très heureuse de me joindre à TeamGwen à titre de mentor pour Gwen Stefani à The Voice !". Céline Dion avait déjà participé à The Voice en 2013 pour la finale. Elle avait également tenu le rôle de mentor dans la version Kids au Québec.