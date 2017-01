La superstar québécoise a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle interprétera l'un des titres de la bande-originale du film, "How Does A Moment Last Forever".

par Lucie Valais publié le 20/01/2017 à 11:54

Céline Dion chantera dans La Belle et la Bête. Le nouveau film Disney, qui sort en salles le 22 mars prochain, continue de se dévoiler. Après les premières photos du film et les premières bande-annonces, c'est l'une des chansons, interprétée par Emma Watson, qui avait été dévoilée. L'actrice qui incarnera Belle, avait bluffé par ses talents de chanteuse, en interprétant le titre Belle.



Céline Dion avait déjà prêté sa voix à un titre extrait du même film, en 1991, dans un réenregistrement de la chanson phare de Beauty and The Beast. Le morceau, chanté avec l'artiste américain Paebo Bryson, avait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, permettant à Céline Dion de se faire connaître aux États-Unis.



C'est sur Twitter que la Québécoise a annoncé sa participation à la bande-originale du long-métrage avec Emma Watson. "Je suis ravie d'annoncer que je chanterai la nouvelle chanson de La Belle et la Bête de Disney, How Does A Moment Last Forever", a-t-elle écrit.