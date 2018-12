publié le 14/12/2018 à 13:00

En partenariat avec le magazine l’Obs, on vous raconte les arnaques de l’agro-industrie. Et en particulier le chemin de croix du Nutri-Score, cet indicateur de junk food qui pourrait être rendu obligatoire au sein de l’Union européenne et qui a été l’objet d’un lobbying intensif de la part des « Big Five » ( Nestlé, Coca, Pepsico, Mondelez, Unilever). Lesquels ont réussi à rendre Nutri-Score facultatif en France. Arnaud Gonzague, journaliste à l'Obs, viendra nous en parler en studio !

Une de l'Obs - agro alimentaire

à lire : L'obs.