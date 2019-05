publié le 29/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 29 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont le poids est équivalent à un orteil de Bernard Mabille : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui a annulé ses vacances au Botwana : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête qui habite La Rochelle et qui aimerait que « Charente » un peu plus souvent : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui ne vit pas en 2019 après Jésus Christ mais en 84 après Elvis Presley : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui a l’énergie d’une centrale nucléaire et du déchet que sur les questions : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui a du sang breton mais avec un pourcentage bordelais, du Rhône ou de Bourgogne : Jean-Jacques Peroni.

