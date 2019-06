publié le 12/06/2019 à 18:07

Aujourd'hui, mercredi 12 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Nouvelle Grosse Tête qui était infirmière en chef dans la série "H" et qui a sauté quelques lettres avant d’arriver à R,T et L : Sophie Mounicot.

Une Grosse Tête qui va pouvoir chanter "j’te flashe, j’te love" à Sophie Mounicot : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui contrairement à Neymar fait venir les gens pour les habiller : Cristina Cordula.



Une Grosse Tête qui va jouer les concierges au cinéma dès le 3 juillet dans le film "Quand on crie au loup" : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui, entre le foot masculin et le foot féminin est près du burn-out : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a toujours aimé le football féminin même sans le foot : Titoff.

