Dans le documentaire inédit, À la recherche de la jeunesse éternelle, diffusé par M6 jeudi 13 octobre, le reporter de guerre Alfred de Montesquiou et l'actrice Valérie Bonneton ont fait équipe pour découvrir les pratiques, les croyances et les savoirs qui servent à combattre la vieillesse.

"Tu es prête à rencontrer 200 vaches sacrées ?", demande Alfred de Montesquiou à Valérie Bonneton. Dans cet extrait, les deux comparses sont partis en Inde pour découvrir une usine qui produit des médicaments à base ... d'urine de vache. "On recueille entre 70 et 200 litres par jour", explique le propriétaire de l'exploitation. Une fois l'urine traitée, elle est destinée à devenir un "booster d'immunité qui purifie le sang dans le corps humain".

Mais, une fois face au liquide travaillé et traité, Valérie Bonneton ne semble pas vouloir essayer. Lorsque Alfred de Montesquieu lui tend un gobelet contenant le médicament, l'actrice ne paraît pas être du même avis. "Non merci, je ne veux pas goûter l'urine de qui que ce soit", lance-t-elle. De son côté, Alfred de Montesquieu a trempé son doigt dans l'urine transformée en médicament afin de goûter : "Je vais déjà vivre beaucoup plus vieux", dit-il avec le sourire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info