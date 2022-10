VIDÉO - "À la recherche de la jeunesse éternelle" (M6) : Valérie Bonneton en apprend plus sur le vie

VIDÉO - "À la recherche de la jeunesse éternelle" (M6) : Valérie Bonneton en apprend plus sur le vie

Une course contre le temps. Ce jeudi 13 octobre, M6 diffuse À la recherche de la jeunesse éternelle, documentaire inédit sur le vieillissement et les secrets méconnus pour combattre les signes de l'âge. Aux côtés du reporter de guerre Alfred de Montesquiou, l'actrice Valérie Bonneton s'est prêtée à ce jeu de piste, afin d'en apprendre plus sur les moyens qui permettent de ralentir les effets du temps sur le corps humain.

Au cours de son enquête, le duo a découvert qu'il existe "deux formes d'âge". Un "âge chronologique", qui correspond à notre date de naissance, et "l'âge télomérique", celui de nos télomères, "les petites capsules qui protègent nos brins d'ADN", responsables du vieillissement biologique, explique Alfred de Montesquiou. Ainsi, notre potentiel de vie peut être évalué à la longueur de nos télomères.

Mauvaise nouvelle pour le journaliste. Après analyse, ce dernier apprend qu'il n'a pas de "bons télomères". "Oh purée !", laisse échapper Valérie Bonneton. Ainsi, Alfred de Montesquiou possède un âge chromosomique et cellulaire, estimé à 50 ans, plus vieux que son âge chronologique - 43 ans. Quant à la comédienne, la différence est moindre : ses 51 ans d'âge chronologique ne diffèrent pas beaucoup de ses 53 ans chromosomiques.

"La bonne nouvelle c'est qu'on peut jouer là-dessus", les prévient-on. "On peut rallonger ses télomères", explique encore la spécialiste. Il serait donc possible d'inverser le cours des choses et de gagner en espérance de vie. De quoi motiver les "cobayes volontaires", qui tenteront plusieurs méthodes pour freiner la dégradation de leurs télomères.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info