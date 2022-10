"À la recherche de la jeunesse éternelle" (M6) : que vaut le documentaire anti-vieillesse avec Valérie Bonneton ?

Le documentaire À la recherche de la jeunesse éternelle est diffusé sur M6 ce jeudi 13 octobre. La comédienne Valérie Bonneton et le grand reporter de guerre Alfred de Montesquiou sont allés à la rencontre de ceux qui savent le mieux vieillir lors d'un périple de quatre mois à travers plusieurs endroits.

Le duo a testé le pire et le meilleur. Ils ont, par exemple, jeûné en Occitanie, se sont rendus en Inde pour méditer et ont cavalé avec des centenaires du Costa Rica. Le début du périple démarre en Espagne. Une clinique vous régénère pour 8.000 euros par semaine. Et Valérie Bonneton va notamment accepter de faire du Botox.

"Je me sens rajeuni, j'ai plus la pêche", confie Alfred de Montesquiou au sujet de cette expérience. Le documentaire est constamment sérieux et sympathiquement drôle. Elle est nature, il est naturel, les deux ne jouent pas et sont vrais. Partout le duo est apprécié parce que les deux aiment les gens, loin de cette fausse empathie médiatique. Et aucune musique venant polluer les dialogues n'est utilisée à travers le programme.

