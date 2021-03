Vianney : "Je sais que ma carrière s'arrêtera bientôt", confie le chanteur

publié le 29/03/2021 à 00:55

Le chanteur Vianney est revenu sur ses projets artistiques dans l'émission Sept à Huit, sur TF1, diffusée dimanche 28 mars. L'artiste, qui se dit éprouvé par le succès, a confié que sa carrière prendra fin "bientôt". Entre son troisième album N'attendons pas, sorti en octobre 2020, et son rôle de coach dans The Voice, Vianney a reconnu que le poids de la célébrité et de la médiatisation se faisait sentir.

"La musique, c'est ce qui fait qui je suis, mais ce pour quoi je mourrais, ce sont les miens évidemment", a expliqué le compositeur et interprète. Quant à l'échéance de ses ambitions, l'artiste a précisé qu'il mettra fin à sa carrière prochainement pour préserver sa vie privée.

"Je sais que ça s'arrêtera, même définitivement bien. Je le ressens. Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Il faudra juste que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux, en faisant des choses que j'aime", a-t-il poursuivi, soulignant qu'il serait prêt à quitter la scène pour ses proches.

