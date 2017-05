VIDÉO - Valérie Trierweiler confie avoir revu et échangé avec François Hollande

publié le 19/05/2017 à 21:56

Depuis la fin du quinquennat, Valérie Trierweiler a libéré sa parole. Invitée de La Nouvelle Édition, vendredi 19 mai, l'ex-première dame a été interrogée sur le regard qu'elle a porté sur les images fortes de la passation de pouvoir entre François Hollande, son ex-compagnon, et Emmanuel Macron. "J'ai eu une larme, a confié Valérie Trierweiler. Parce que je sais ce que la politique représente dans sa vie et je le connais bien, lui (...) J'imagine ce que c'est pour lui de ne pas s'être représenté".



Manifestement prompte à livrer quelques détails supplémentaires sur son état d'esprit par rapport à François Hollande, Valérie Trierweiler a poursuivi : "Si vous voulez une information, on a échangé juste avant (la passation de pouvoir, ndlr). On se reparle, on s'est revus sans que personne ne le sache. On a échangé une demi-heure avant la passation de pouvoir".

Impossible d'en savoir plus sur la teneur de cet échange mais Valérie Trierweiler a souligné que c'est elle qui a pris l'initiative de contacter l'ex-chef de l'État, "pour lui souhaiter bon courage", avant d'ajouter que leur relation est dorénavant apaisée.