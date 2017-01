L'ancienne compagne de François Hollande a répondu à un internaute qui a fait un parallèle entre l'affaire Pénélope Fillon et la polémique qui a accompagné son arrivée à l'Élysée.

Crédit : AFP Valérie Trierweiler, le 7 novembre 2013 (illustration)

par Marie-Pierre Haddad publié le 25/01/2017 à 16:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les informations du Canard Enchaîné viennent ternir la campagne de François Fillon, ce mercredi 25 janvier. Le journal a dévoilé que Pénélope Fillon, son épouse, aurait été rémunérée en tant qu'attachée parlementaire du candidat à l'élection présidentielle pendant huit ans et aussi par La Revue des deux mondes. Elle aurait ainsi perçu 500.000 euros. Selon le Canard enchaîné, cette activité d'attachée parlementaire serait un emploi fictif. L'ancien premier ministre a qualifié ces accusations de "boules puantes".



Valérie Trierweiler a également réagi à la polémique en répondant à un internaute sur Twitter. Ce dernier a écrit : "Je repense au pataquès qu'avait provoqué la venue de Trierweiler à l'Élysée pour Les Républicains. On se marre bien plus avec #PenelopeGate !". L'ancienne compagne de François Hollande a alors écrit : "Je pense surtout au lynchage général pour m'être battue afin de conserver mon job exercé alors depuis 24 ans, pour 4.100 euros nets".



Lors de son arrivée à l'Élysée en 2012, la journaliste avait quitté la rubrique politique de Paris Match pour la culture. Sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste avait déclenché une polémique. Ses détracteurs estimaient qu'elle n'était pas compatible avec son statut de première dame.

Je pense surtout au lynchage général pour m'être battue afin de conserver mon job, exercé alors depuis 24 ans, pour 4100 euros net. https://t.co/iJAoyT4tcp — Valerie Trierweiler (@valtrier) 25 janvier 2017

Elle a ensuite été interpellée par une internaute sur son salaire. "Le salaire d'un fonctionnaire de catégorie B avec 20 ans d’ancienneté = 1.700 euros nets". Ce à quoi la journaliste a répondu : "Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les fonctionnaires sont des privilégiés". Elle en profite par la même occasion pour attaquer François Fillon.