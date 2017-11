Valérie Trierweiler se déguise contre l'interdiction de la cigarette au cinéma

publié le 22/11/2017 à 10:42

La mise au point de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 21 novembre 2017 n'aura pas suffi. L'idée d'une interdiction de la cigarette dans les films français a soulevé un émoi difficile à enrayer. Valérie Trierweiler a voulu, à sa manière, célébrer la liberté de création dans le cinéma.



D'abord par un tweet sobre dans lequel elle écrit : "Je ne fume pas, je fais mon cinéma". Message accompagné d'une photo d'elle en noir et blanc, cigarette à la main. Puis, dans un second tweet à la forme plus singulière. Valérie Trierweiler apparaît déguisée et son message est similaire : "Mes nouvelles lunettes Chanel, ma clope, mon cinéma..."

Difficile de savoir le message caché derrière ces accessoires : la casquette, les lunettes et l'imposante chaîne en or sont des références au style "bling-bling" affectionné par la scène du rap américain du début des années 2000. Peut-être une façon de s'afficher "rebelle" comme le souligne avec ironie des internautes.



Mes nouvelles lunettes Chanel, ma clope , mon cinéma... pic.twitter.com/XZd4V3HsXG — Valerie Trierweiler (@valtrier) 22 novembre 2017

Pour ce qui est du fond de l'histoire, Agnès Buzyn a certifié sur Twitter - plusieurs heures avant les messages de Valérie Trierweiler - n'avoir "jamais envisagé ni évoqué l'interdiction de la cigarette au cinéma ni dans aucune autre œuvre artistique. La liberté de création doit être garantie (...) Cette polémique n'a donc pas lieu d'être."



Et la ministre de rajouter : "En France, environ 70% des films font apparaître la consommation de tabac. Peut-être pouvons-nous nous demander : la liberté de création ne réside-t-elle pas également dans l'indépendance des réalisateurs vis-à-vis des incitations à montrer la cigarette à l'écran ?"