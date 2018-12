et Sarah Ugolini

"Je suis toujours sur mon petit nuage". C'est ce qu'a confié à RTL Vaimalama Chaves, 24 ans, après avoir été élue Miss France 2019 ce samedi 15 décembre soir au Zénith de Lille, succédant ainsi à Maëva Coucke, du Nord-Pas-de-Calais. "Wouou ! C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est le premier mot que j'ai pu matérialiser et c'est celui qui reste dans ma tête pour l'instant", explique avec enthousiasme la jeune femme.



La jolie tahitienne de 24 ans a été en surpoids pendant son enfance, au point d'être traitée de "monstre". Cette élection revêt donc pour elle une valeur de revanche sur la vie. "Rien n'est acquis, il faut se battre jusqu'au bout. Je peux vous dire que l'espoir, je l'ai eu jusqu'à la dernière seconde et j'ai réussi", confie avec une grande fierté Vaimalama Chaves. Vaimalama Chaves revendique ce titre comme une chance. "Aujourd'hui regardez-moi, je peux le dire je suis Miss France, c'est fou", se réjouit-elle.

Elle ne reste pas moins consciente de la responsabilité que cela revêt, tant pour sa Polynésie natale que pour son pays. "C'est beaucoup d'honneur. Je suis très très heureuse de pouvoir apporter ce titre à ma région, très heureuse pour moi de manière égoïste de pouvoir être Miss France et d'être l'ambassadrice nouvelle qui représentera les valeurs de la France au niveau international", confie Vaimalama Chaves.

Parmi ses futurs combats de Miss France, il y a l'éducation. "L'éducation est la source de tout, si on aide un enfant à trouver la voie qu'il a envie de suivre alors il faut le faire. Un enfant épanoui aujourd'hui est un adulte heureux demain", assure la jeune femme. 20 ans après Mareva Galenter, Vaimalama Chaves brise la malédiction des Miss Tahiti sur cette élection et veut être un exemple.