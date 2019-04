publié le 20/04/2019 à 18:01

Miss France 2019, Vaimalama Chaves, s'est rendue en Martinique cette semaine pour entamer son voyage d'intégration, passage obligatoire des nouvelles Miss. Miss Tahiti 2018 n'est pas partie seule sur l'île au fleurs, loin de là, puisqu'elle était accompagnée en plus de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, par d'anciennes reines de beauté.



Malika Menard (Miss France 2010), Marine Lorphelin (Miss France 2013), Flora Coquerel (Miss France 2014) et Maeva Coucke (Miss France 2018) étaient donc du voyage et ont pu profiter du décors de rêve martiniquais. Et les anciennes Miss France, n'ont pas manqué de partager des clichés de leur voyage sur les réseaux sociaux.

Au programme : cours de Yoga, croisière en catamaran, baignades, repas locaux et shootings photos.