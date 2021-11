"Une Ambition intime" (M6) : qui est Jean-Marc Germain, l'époux d'Anne Hidalgo ?

Qui est monsieur Anne Hidlago ? Dans Une Ambition Intime, Karine Le Marchand confronte ses invitées, que des femmes politique pour cette nouvelle émission, aux témoignages de leurs proches. Sœur, amis, parents, maris, enfants... le cercle familial est interrogé pour que les personnalités baissent un peu la garde.

Après son divorce avec le père de ses deux premiers enfants à 35 ans, Anne Hidlago entre au ministère de Martine Aubry et rencontre celui qui deviendra son nouvel époux. Jean-Marc Germain était alors directeur de cabinet de l'actuelle maire de Lille. Les deux vont garder leur relation secrète pendant de longs mois. "C'était notre histoire", explique Anne Hidalgo à Karine Le Marchand. Elle qui reconnaît que pendant ces "deux années" des collaborateurs avaient bien compris qu'il se passait quelque chose entre eux.

"Anne est quelqu'un qui a une grande joie de vivre. Une façon de croquer tous les instants de la vie absolument fabuleuse. On a beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Moi, je considère qu'Anne est une femme politique géniale, supérieure à tous et moi en premier, remarque Jean-Marc Germain. Et elle aussi".

Le fait d'être avec moi ça lui a fermé énormément de portes Anne Hidalgo au sujet de son époux, Jean-Marc Germain

Diplômé de l'École polytechnique, Jean-Marc Germain est entré en 1992 à la direction de la prévision, au ministère de l’Économie et des Finances avant de rejoindre le cabinet de Martine Aubry au ministère de l’Emploi et de la Solidarité en 1997. Il grimpe les échelons et en 2000; il travaille au cabinet de Lionel Jospin à Matignon.

Il est l'un des lieutenants historiques de Martine Aubry et suivra la "dame des 35 heures" pendant des années. En 2003, il la retrouve à la communauté urbaine de Lille métropole, en tant que directeur général adjoint des services. En 2005, il devient directeur général des services de la ville de Lille, et en 2008 directeur de son cabinet.

"Jean-Marc, c'est une puissance intellectuelle. Une puissance de travail. Une force physique aussi. C'est un nageur, il tient la distance. C'est un polytechnicien et économiste, fait remarquer Anne Hidlago à Karine Le Marchand. Le fait d'être avec moi ça lui a fermé énormément de portes", regrette-t-elle cependant.

Un mari "hyper féministe"

Une Ambition Intime, c'est aussi l'occasion de rentrer dans l'intimité d'une cellule familiale. "Je suis hyper féministe. C'est moi qui fais la cuisine et les course et elle fait le ménage et le linge, explique Jean-Marc Germain. C'est une répartition très naturelle. On ne s'est jamais dit : toi tu fais ci et moi je fais ça. Anne elle a des journées très longues. Elle se lève à 6h et elle rentre à 20h30. Si elle rentre et que le repas n'est pas prêt elle meurt", plaisante-t-il.

Les deux responsables socialistes ont eu un fils ensemble, Arthur, né en 2002. Ils se sont mariés en 2004. C'est Bertrand Delanoë qui les a unis et Martine Aubry était l'une des témoins.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Anne Hidalgo sur M6 dimanche 7 novembre dès 21h05.