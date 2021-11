Avec Une Ambition intime on est sûr d'être surpris. L'émission de Karine Le Marchand ambitionne de montrer les politiques sous un jour plus favorable en s'attardant sur l'humanité et les parcours personnels de chacun. Conjoints, enfants, hobbies, épreuves de la vie... La présentatrice de L'Amour est dans le pré préfère miser sur la noblesse des sentiments plutôt que sur les polémiques.

Dans cet esprit de réconciliation, Karine Le Marchand a interrogé longuement l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il avait des choses sympathiques à dire sur Rachida Dati dont il a loué le dynamisme et la force de caractère. Idem pour Valérie Pécresse très "sérieuse". Plus surprenant, mais l'ancien président a aussi avoué apprécier la personnalité de la candidate socialiste.

"On a beaucoup de différences politiques. Beaucoup. Mais comme être humain, on peut s'apprécier. Et moi je l'apprécie. Et j'aime bien ce côté calme et qui résiste. J'aime bien le côté résilient", a énoncé Nicolas Sarkozy. "J'ai de l'admiration aussi pour lui, a répondu Anne Hidalgo. C'est quelqu'un qui a une vie d'engagements, de combats... Et c'est quelqu'un humainement que j'apprécie énormément parce qu'il est franc, direct, il n'est pas dans l'évitement".