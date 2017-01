L'ancien manager du Baron Rouge regrette l'opacité concernant l'état de l'ancien pilote, victime d'un grave accident de ski en 2013.

par Eléanor Douet publié le 20/01/2017 à 11:30

Les informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher restent floues, trois ans après son grave accident de ski, survenu le 29 décembre 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises. Ses proches ne donnent quasiment jamais de nouvelles de l'ancien champion de Formule 1. Les dernières remontent à septembre 2016. La famille de Schumi était sortie de sa réserve pour répondre aux affirmations du magazine allemand Bunte, qui affirmait que Michael Schumacher "pouvait marcher à nouveau". Les proches n'avaient pas tardé à démentir ces informations affirmant "Michael ne peut pas marcher, pas même avec l’aide des médecins".



Mais le secret entourant la santé de Michael Schumacher ne plaît pas à tous, même chez ceux qui l'ont côtoyé de près. C'est notamment le cas de Willi Weber, l'ancien manager du pilote, qui s'est exprimé dans les colonnes de Bunte. "Il est temps de faire preuve de transparence pour les millions de supporters de Michael qui mériteraient d'être informés sur sa condition". Celui qui a suivi le Baron Rouge jusqu'en 2000 affirme même que "la famille Schumacher ne dit pas toute la vérité et je le regrette".



L'ancien manager regrette également que les proches de Schumacher le mettent à l'écart. "Je suis un peu amer, parce que cela fait longtemps qu'on ne tient plus compte de mon avis pourtant amical", a-t-il confié à l'hebdomadaire allemand. "Parfois, je me prends à rêver quand le téléphone sonne que c'est Michael qui m'appelle, mais cet espoir est vite déçu".