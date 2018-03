Michael Schumacher : "Pour la première fois de ma vie, je me suis senti perdu"

et Justine Vignaux

publié le 03/03/2018 à 15:00

La première fois qu'il s'est assis derrière un volant, Michaël Schumacher avait seulement quatre ans...Et tout d'un coup, comme une révélation, il eu la sensation grisante qu'il pourrait tout maîtriser...La vitesse, un virage, un obstacle...Il lui suffisait pour cela de tourner, à droite, à gauche, et de freiner au bon moment. L'enfant dominait sa machine, un kart équipé d'un moteur de mobylette...Et cette idée qu'on pouvait être maître de sa trajectoire, partout, en voiture comme dans la vie, n'allait plus jamais le quitter...



Ainsi commence la course folle du champion des champions...Celle d'un petit blond né dans un village allemand au nom imprononçable, Hürth-Hermülheim, dans les environs de Cologne...Les Schumacher arrondissent leurs fins de mois en s'occupant du circuit de karting voisin, dans le bourg de Kerpen...Le père de Michael en est le gardien-mécanicien... Elisabeth, sa mère, gère le snack...

C'est donc naturellement que le jeune Michael Schumacher s'installe au volant d'une machine que son père a bricolée...Le casque est trop grand, le siège immense mais pourtant le petit garçon va - déjà - plus vite que tout le monde...

À l'âge de cinq ans, il bat des garçons qui en ont dix de plus que lui...A six ans, il décroche son premier trophée...