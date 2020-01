"Un, dos, tres" : retrouvailles 15 ans après pour Pedro et Roberto

publié le 29/01/2020 à 04:28

Moment nostalgie. Si la série espagnole Un, Dos, Tres a tiré sa révérence il y a quinze ans maintenant, certains des acteurs principaux ont gardé des liens d'amitié très forts. C'est le cas de Pablo Puyol et Miguel Ángel Muñoz, qui incarnaient respectivement Pedro et Roberto, et qui se sont récemment retrouvés à l'occasion d'une représentation de la comédie musicale d'Antonio Banderas : A Chorus Line.

Miguel Ángel Muñoz en a profité pour se rappeler le bon vieux temps et a partagé deux photos de lui et de son acolyte. L'une datant du début d'Un, Dos, Tres et l'autre datant du jour de leurs retrouvailles, samedi dernier.

"Vingt ans ont passé entre ces deux photos et nous revoilà 'Puyol' ! La vie continue et l'amitié perdure", a ainsi écrit le comédien et danseur en légende de son post Instagram.

Que sont devenus Pablo Puyol et Miguel Ángel Muñoz depuis ? Le premier est resté dans la comédie et la chanson. Il est actuellement à l'affiche du spectacle A Chorus Line (en doublure d'Antonio Banderas). Le second n'a pas quitté la musique non plus, ni la télévision. Il a participé à la saison 5 de Danse avec les Stars en France, aux côtés de Fauve Hautot, et il a gagné Master Chef Célébrités en Espagne en 2016.