Twitter : qui est Linda Yaccarino, nouvelle directrice générale du réseau social ?

RÉCIT - Elon Musk : le rachat historique de Twitter par l'homme le plus riche du monde

"Je suis ravi d'accueillir Linda Yaccarino comme nouvelle directrice générale de Twitter." C'est ainsi qu'Elon Musk a officialisé la nomination de la nouvelle directrice générale de Twitter. "Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies", a-t-il précisé.

Ce n'est pas une surprise. Ce jeudi 11 mai, Elon Musk avait déjà annoncé avoir placé une femme à la tête du réseau social. Ce vendredi, NBC Universal a fait part de la démission de Linda Yaccarino dans un communiqué. Jusqu'à présent, elle remplissait la fonction de responsable de la publicité au sein de ce groupe.

La nouvelle patronne de Twitter a passé plus de trente ans dans le secteur de la publicité télévisée. Elle a notamment travaillé pour les groupes Turner et Comcast. En plus de son expérience, Elon Musk compte bien tirer profit de son carnet d'adresses, alors que de nombreux annonceurs se désengagent du réseau social. La nomination de Linda Yaccarino est donc surtout un choix stratégique de la part de l'homme d'affaires.

