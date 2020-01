Stanley Kubrick : le cadeau de son père qui changea son destin

publié le 25/01/2020 à 14:31

Stanley Kubrick est né avant guerre à la maternité du Lying In Hospital, sur la deuxième avenue à New York. Il est le premier fils de Jacques et Gertrud Cubrick dont le nom s'écrit alors avec un C majuscule, et pas encore avec ce K qui frappe davantage les imaginations... Les Kubrick sont des juifs originaires d'Europe de l'Est, installés aux Etats-Unis depuis une cinquantaine d'années. Ils appartiennent à la bourgeoisie et ne manquent de rien. Le père est médecin ORL. La maison familiale, au sud du Bronx, est grande et confortable.

Kubrick est un surdoué des échecs mais c'est un tout autre cadeau, à l'âge de 13 ans, qui change le cours de sa vie... Un lourd appareil photo offert par son père et qu'il ne va plus quitter. Stanley Kubrick se met à photographier la rue, ses amis musiciens avec qui il joue de la batterie, ou encore sa professeur de théâtre qui lui a fait découvrir William Shakespeare. L'adolescent est un excellent photographe...Un magazine, Look, lui achète pour quelques dollars ces clichés qui racontent l'Amérique de tous les jours...

A 21 ans, Stanley Kubrick se lance dans le cinéma. Un saut dans l'inconnu. Il investit toutes ses économies dans l'aventure. Il fait le pari suivant : en cassant les prix, en présentant des films qui ne coûtent rien, personne ne pourra lui dire non ! Le premier Kubrick est un documentaire : Day of the Fight, le jour du Combat, tourné le 17 avril 1950. Une plongée de vingt-quatre heures dans la vie du boxeur amateur Walter Cartier. Le studio RKO achète le film pour une poignée de dollars. Kubrick reste endetté mais une porte vient de s'ouvrir... il va bientôt pouvoir apercevoir neuf lettres magiques sur une colline : Hollywood...

L'invité "Confidentiel"

Laurent Vachaud, scénariste français, spécialiste de Stanley Kubrik.