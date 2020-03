"The Voice 2020" : Ludysoa et Nathan émeuvent le public avec un chant Malgache.

publié le 01/03/2020 à 12:00

Lydysoa, à la guitare, et Nathan ont ébloui le public de The Voice samedi 29 février. Pour leur audition à l'aveugle, ils ont interprété un chant traditionnel malgache : Ravoravo. Les frères et sœurs inséparables sont nés à Madagascar et veulent représenter l'île.

Il ne leur a pas fallu longtemps pour qu'Amel Bent ne soit séduite et se retourne pour profiter du spectacle. Pascal Obispo l'a rapidement rejoint, devant le regard excité de la famille. "J'adore ! J'ai aimé vos deux voix et votre énergie. Vous êtes deux soleils et vous propagez la joie et la bonne humeur", s'extasie la chanteuse. "C'est hyper frais et joyeux. On a envie de faire de la musique et de danser avec vous. On a besoin de fraîcheur", poursuit Pascal Obispo.

Marc Lavoine ne s'est pas retourné mais félicite les jeunes artistes. Finalement, le frère et la sœur ont demandé à leur mère de trancher pour le choix du coach : ce sera le chanteur qui s'est fait connaître avec Plus que tout au monde.