publié le 05/12/2018 à 14:35

La grande championne des jeux télévisés en France a eu son droit de réponse. Éliminée lundi 3 décembre du jeu présenté par Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, Marie-Christine a accordé un entretien au magazine Télé Loisirs. Elle revient sur la remarque que lui avait adressé un autre candidat, Christian Quesada, connu pour sa participation aux 12 coups de midi, diffusé sur TF1.



Interrogée sur les règles du jeu et sa rivalité avec le candidat de 54 ans, la championne a été claire. "Quand je joue à un jeu de société, je ne vais pas dire : 'ah ce serait mieux si les règles étaient différentes'. Les règles sont ce qu’elles sont, on joue avec. Et si ça ne plaît pas, on ne joue pas", a-t-elle expliqué avant de revenir sur la remarque de Christian : "Je n’avais pas vu son message. Ce sont les autres champions qui l’ont vu. De toutes façons ce n’est pas le même jeu, donc peu importe. Je n’ai rien à en dire de spécial. On n’a pas joué au même jeu, nos résultats ne sont pas comparables. Et en nombre de participations, j’en ai fait plus. Voilà, c’est tout".

L'ancien maître de midi avait remis en cause les 218 participations de Marie-Christine dans le jeu. La raison ? Les règles de l'émission sont, selon lui, inégales. En cas de défaite en finale de Tout le monde veut prendre sa place, le/la champion/ne peut proposer de l'argent à son adversaire afin de rester sur son fauteuil. Un scénario qui s'est produit 4 fois avant son ultime défaite lundi.

"Scoop ! En additionnant 4 fois ses temps sur 100m Usain Bolt bat le record du monde du 400m ! Bravo à la championne mais euhhh comment dire ?, avait-il écrit le 13 novembre 2018 sur Twitter. Le message a depuis été supprimé.